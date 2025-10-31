الحجار يلتقي نظيره البحريني ويؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

أحمد الحجار مع نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على هامش مشاركته في منتدى “حوار المنامة”.

وجاء اللقاء لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والبحرين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً الجانب الأمني.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الحجار التزام لبنان بدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة، مشدداً على أن لبنان “لن يكون منطلقاً لأي تهديد أو إساءة، بل شريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن الإقليمي”.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف التواصل بين البلدين من خلال الزيارات الرسمية وبرامج التعاون، معرباً عن استعداده لتلبية دعوة نظيره البحريني لزيارة المنامة قريباً لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.