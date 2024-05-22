الحجوزات في لبنان تُحلق!

أعلن نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود ان حركة السفر الى لبنان تعتبر جيدة في ظل الاوضاع الامنية السائدة وان نسبة الحجوزات وصلت الى ٨٥ في المئة، مؤكدا انه في حال استمر الوضع الامني على ما هو عليه فإنه يتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى ٩٠ و١٠٠ في المئة من خلال الاعتماد على اللبنانيين المنتشرين والعاملين في الخليج واوروبا.

وأكد انه يأمل “ان يكون موسم الصيف مماثل لما كان عليه في السنة الماضية ان لم بكون اكثر، وفي حال تم الاتفاق على هدنة او اتفاق على وقف الحرب فإن موسم الصيف سيكون مضاعفا او اكثر من الموسم الماضي خصوصا ان الكثير من اللبنانيين المنتشرين يتوقون للمجيء الى لبنان”.

وأكد انه “بالنسبة للسياح فجنسياتهم باتت معروفة في الظروف التي نعيشها وهم من الجنسيات العراقية والاردنية والمصرية وبعض السياح الاوروبيين الذين يحبون لبنان كثيراً”.

ولفت عبود الى “ظاهرة سفر اللبنانيين المقيمين الى الخارج للسياحة والاستجمام وخصوصا الى تركيا وقبرص واليونان الذين بدأوا يحجزون منذ فترة واعدادهم كبيرة”.