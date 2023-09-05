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الحجار يخرج عن صمته: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم الأصول

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 12:51 مساءً
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار بيان حول التصريحات الأخيرة لوزير المهجّرين عصام شرف الدين، جاء فيه: “كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به”.

وأضاف، “مرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماسي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة، أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى احترام الأصول والعمل المؤساستي المنظّم”.

وتابع الحجار، “فلطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الإحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.

وختم، “عليه، أتمنى على الزميل شرف الدين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بهذا الملفّ وأصول العمل المؤسساتي، كما وإحترام العمل الذي يقومون به كلٌّ في وزارته”.

وكان شرف الدين قد شنّ هجوماً اليوم أيضاً على الحكومة قائلاً “كحكومة لبنانية متلكئون عن ايجاد الحل الجذري وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي إلى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، وإجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية الحدود وضبطها”، لافتاً إلى أن “الأسبوع الماضي شهد نزوحا جديدا لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به وإلا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد”.

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