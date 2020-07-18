الحرارة إلى ارتفاع وستلامس الـ40 درجة
من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي البقاع يومي الأحد والاثنين بينما تبقى نسبيا مستقرة ساحلاً.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
طقس اليومين المقبلين:
الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بين ٢٠ و ٣٨ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.
الإثنين: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ وتتراوح بقاعا ٢٠ و ٤٠ وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.