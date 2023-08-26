الحرارة إلى الانخفاض.. هل يُودّعنا آب بالأمطار؟

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان بينما تستمر الحرارة بالانخفاض في البقاع والجبال العالية لتعود وتتمحور حول معدلاتها، فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلًا.

إلى ذلك، يستمر احتمال تساقط الرذاذ جبلًا ويتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال أمطار محلية غير شاملة بين قبل ظهر الإثنين والثلاثاء.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

السبت: الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب جبلًا، الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا، معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.

الأحد: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.

الإثنين: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال أمطار خفيفة محلية غير شاملة بدءًا من ساعات قبل الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا، ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.