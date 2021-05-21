الحرارة إلى انخفاض ابتداءً من السبت

يؤثر على لبنان طقس ربيعي دافئ نهارا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، لتواصل انخفاضها اكثر بدءا من غد السبت.

ومن جهة أخرى، جبهة رطبة قد تؤثر على تركيا تؤدي الى طقس متقلب بين ليل السبت والاثنين مع احتمال خفيف لتساقط أامطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة

– الجو : قليل غائم جزئياً

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أمّا في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس معتدل ومتقلب قليلامع انخفاض الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال خفيف ٢٠٪؜ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٤٠-٥٠كم/س

الأحد : طقس معتدل ومتقلب قليلا مع استقرار الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٢٥ -٣٠كم/س.