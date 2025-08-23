الحرارة إلى انخفاض غداً.. كيف سيكون طقس الـ"ويك اند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، حيث تنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي حار نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وفي المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع على أن تعود للانخفاض بدءاً من الاثنين .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 درجة و 33 درجة، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع:

الأحد: مشمس إلى قليل الغيوم مع ضباب في المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفي الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب في المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد.

-الحرارة في الساحل من 26 درجة إلى 32 درجة، في الجبال من 14 اإلى 26، وفي الداخل من 21 إلى 37 .