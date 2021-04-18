الحرارة تصل إلى 35 درجة... إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

تُؤثّر على لبنان كتل هوائية حارة اليوم الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.

يشتد تأثير هذه الكتل يوم غد الاثنين لتعود وتنحسر يوم الثلاثاء ويعود الطقس الى اعتداله.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ بقاعا بين ١٦ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٩ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً بسحب عالية

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠٪؜

٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الاثنين :

طقس مستقر وحار جدا خاصة في النصف الجنوبي من لبنان، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣٥ درجة (وقد تتخطى ذلك في بعض المناطق الجنوبية خاصة الداخلية) فيما الاجواء غائمة جزئياً بسحب عالية وتنشط رياح مغبرة شرقية ٥٠كم/س

الثلاثاء :

تنحسر موجة الكتل الحارّة، ويعود الطقس الى اعتداله، مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٨ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً واحتمال تشكل بؤر امطار رعدية أقصى شمال وشمال شرق البلاد بعد الظهر وبنسبة ٣٠٪؜