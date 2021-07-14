الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. إليكم حال الطقس

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الجمعة وتبلغ ذروتها يوم الاثنين.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,37

– ساعة غروب الشمس: 19,50