الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... اليكم تفاصيل الطقس

لا تزال منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان بطقس مستقر تماماً اليوم ولغاية ظهر الجمعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتبقى فوق المعدلات الموسمية بالاضافة الى تطاير غبار خفيف في الجو. من جهة أخرى، تشير آخر التحديثات عن كتل باردة جداً ورطبة من فوق البحر الاسود وتركيا وستؤثر على لبنان عصر يوم الجمعة وتشتد بدءاً من ظهر يوم السبت وتستمر لغاية ظهر الاثنين تحمل معها امطاراً بنسب متفاوتة بين يوم وآخر وثلوج تطال ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر وتساقط برد ورياح .

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ بقاعا بين ١٣ و ٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا بسحب عالية ومغبر قليلاً

٣- الرياح شمالية شرقية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٦٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الخميس : طقس مستقر غائم جزئيا مع انخفاضها اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة

الجمعة : طقس مستقر نهارا مشمس الى غائم جزئيا مع انخفاضها اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة يتحول الطقس عصرا الى متقلب مع احتمال امطار محلية.