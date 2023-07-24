الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل

أعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة لمدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية – “لاري” ميشال انطوان افرام في بيان، أنه “بعد قراءة المعطيات المناخية المقبلة على لبنان تبين ما يلي:

استمرار موجة الحر الشديدة الحالية مع استمرار خطر الحرائق، اشتداد موجة الحر يوم الاحد والاسبوع المقبل أي أول اسبوع من شهر آب بحيث يمكن أن تلامس درجات الحرارة ٤٥ درجة وربما أكثر، استمرار الرياح التي تساهم في تأجيج الحرائق وانتقالها بسرعة، عدم جهوزية لبنان لمواجهة أصغر الحرائق: انظروا ما يحدث في اليونان والبلدان الأخرى، عدم اكتراث بعض المواطنين بالارشادات وبالانتباه لعدم حدوث حرائق، الاستخفاف من قبل المواطنين بتأثير الحر على صحتهم”.

وقال: “إزاء هذا الواقع وبكل روح انسانية وعلمية، أطلب من الحكومة مجتمعة، اعلان حال طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل، بدءا من الاحد واحتمال تجديد حال الطوارئ حسب الاحوال الجوية”.

اضاف: “كل الوزارات معنية بحال الطوارئ هذه، كل مواطن معني بحالة طوارئ ذاتية، كل المستشفيات معنية بحالات الجفاف وضربة الشمس والامراض، كل البلديات معنية بإطار بلديتها، كل أجهزة الدفاع المدني والاطفاء معنية وكل الوزارات معنية”.

وتابع: “إن الارشادات التي أصدرتها “لاري” يتوجب اتباعها حرفيا، وعلى المواطنين عدم التجول في ذروة الحرارة أي من الساعة ١١ الى الساعة ٤ وخاصة على المسابح والبحر، وعليهم ارتداء نظارات شمس وقبعات”.

وختم: “على المزارعين ومربي الدواجن الانتباه الشديد، على السائقين الانتباه الى حرارة مياه المبرد وحرارة الفرامل، وعلى كل صاحب معمل، مولد ومنزل الانتباه من الكهرباء أو أي مسبب للحرائق. علينا جميعا التعاون لإنقاذ غاباتنا، بيوتنا، أملاكنا وحياتنا”.