الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس

أكد الحراك المدني في الشمال برئاسة الدكتورة هند الصوفي في بيان، على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، للعمل سريعا على لجم التدهور الحاصل، على المستويات كافة، خصوصاً وأن الشعب اللبناني بات يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة واللائقة”.

وشدد على “تسهيل مهمة الرئيس المكلف اليوم، لتشكيل حكومة وطنية وانقاذية تحمل حلولا اقتصادية واجتماعية ملحة من شأنها الاسهام في انتخابات رئاسية سيادية، تقينا شرور الشغور في الموقع الاول”.

وطالب الحراك المدني “الحكومة العتيدة بأن تعيد فلسفة التوازن الإنمائي والاقتصادي في كل المناطق، وتسرع في إقرار مشروع اللامركزية الموسعة التي تشكل إحدى المخارج الانقاذية من الحال التي وصلنا اليها، وبالتالي فإن إعادة تطوير وتشغيل مطار الشهيد رينيه معوض – القليعات تشكل ضرورة وطنية ومناطقية بإمكانها إضافة إلى التخفيف عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أن تنعكس ازدهارا لمنطقتي عكار والشمال فتكونا رافدا لخزينة الدولة بدلاً من ابقائهما مهمشتين”.

وتوقف عند “مأساة انهيار أحد المباني في منطقة ضهر المغر بطرابلس، والذي أودى بحياة طفلة ذنبها التعايش مع الإهمال الفاضح للدولة”، داعيا “كل المعنيين بمسائل البناء الى الكشف على الأبنية المتصدعة، والتحرك حيال توصيف الحال لنحو 400 مبنى في المدينة بتضافر الجهود مع الوزارات المعنية والنقابات”.

ودان الحراك المدني “دخول أحد الطلاب إلى الامتحانات الرسمية، بما لا يراعي اي حرمة للتشريعات التربوية والاخلاقية، مستنداً إلى فائض القوة امام الصمت العام”، مطالبا الدولة بأن “تأخذ دورها وتحمي هيبتها وتمنع حال البلطجة”.