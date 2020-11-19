الحرب المالية الأمريكية الطويلة على حزب الله – ولبنان

كتب بول كوشران في “الميدل إيست أي”: على مدى العقدين الماضيين ، خضع لبنان لتدقيق دقيق من وزارة الخزانة الأمريكية لاحتمال ضلوعه في غسل الأموال أو تمويل المنظمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة.

وقد أدى ذلك إلى إغلاق اثنين من البنوك ، وحظر استخدام Paypal ومشغلي الدفع الآخرين ، أضف إلى ذلك، معاناة اللبنانيين العاديين على إجراء التحويلات ، والكثير من الضغوط على البنوك للامتثال للمعايير الدولية.

والسبب في هذا التدقيق واضح ومباشر.

قال وسام فتوح ، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ل The Uk publication Money Laundering Bulletin:” لبنان دائماً تحت الأضواء لأن حزب الله موجود في لبنان “.

فرضت الولايات المتحدة ، التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ،هذا الشهر، عقوبات على المزيد من أعضاء حزب الله والشركات التي يزعم أنها مرتبطة بها.

ولكن لنبدأ أولاً بالخزانة الأمريكية ، التي ركزت أكثر على كبح العمليات المالية لـ “حزب الله” على مر السنين أكثر من ملاحقة السياسيين اللبنانيين الفاسدين ، فقد فرضت عقوبات على جبران باسيل ، وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر، الذي يشغل أكبر كتلة في البرلمان ، واتهمته بالفساد في وقت سابق من تشرين الثاني.

وقد اعتبرت هذه الخطوة مرتبطة على نطاق واسع بعلاقات باسيل بحزب الله.

وتأتي هذه التحركات وسط الاستخدام المتزايد للعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية ضد الحكومات والأحزاب السياسية التي تعارضها ، مثال على ذلك الخطط الرامية إلى تكثيف العقوبات على إيران حتى مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني 2021 ، وصولاً إلى العقوبات المفروضة على سوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين.

لدى الولايات المتحدة حالياً تشريعان يستهدفان حزب الله – قانون منع التمويل الدولي لحزب الله (HIFPA) لعام 2015 ، وقانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله (HIFPA 2) لعام 2018.

تم اقتراح مشروع قانون جديد في سبتمبر ، وهو قانون منع غسل أموال حزب الله لعام 2020 ، ويهدف إلى ” وقف أنشطة غسل الأموال التي تقوم بها منظمة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في لبنان وأمريكا اللاتينية”.

ويأتي القانون المقترح على الرغم من النطاق الدولي لمشروعي القانونين السابقين ، والشكوك حول اتهامات بتورط حزب الله في إرهاب المخدرات في أمريكا الجنوبية.

“لا أعتقد أن HIFPA 1 أو HIPFA 2 كانا نافعين قال علي زبيب ، الشريك الإداري في Zbeeb Law & Associates في بيروت: “لقد أدخلوا ببساطة المزيد من العقوبات الاقتصادية وأساليب الاختناق”.

وسّع HIPFA 2 منصة الاتهامات ، من حيث استهداف ليس فقط أعضاء حزب الله ولكن أي شخص ، يدعم حزب الله عن علم أو في بعض الأحيان دون علم.

“بعد مرور خمس سنوات، أثبت “حزب الله” أنه يعمل على قنوات متوازية من البنوك والتمويل، أو قنوات مالية متوازية نظراً لخروجه من القطاع المصرفي اللبناني.”

هدف رئيسي للولايات المتحدة

كان حزب الله هدفاً أساسياً للولايات المتحدة منذ تأسيس الحزب في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982.

وكانت آخرعقوبة لعضوين في المجلس المركزي لحزب الله ، أتت احتفالاً وفقاً لما ذكره وزير الخارجية مايكل بومبيو ،”تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 37 لهجوم حزب الله الشنيع على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت.”

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ، استخدمت واشنطن بشكل متزايد تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في ما أطلق عليه الحرب المالية.

وعززت توصيات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)في أعقاب هجمات 11/9 ، حيث وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية(FATF) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(OECD) المعايير التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها أو المخاطرة بالانقطاع عن النظام المصرفي الدولي.

وصف توم كيتينج ، مدير مركز دراسات الجريمة المالية والأمن في مركز أبحاث RUSI ، فرقة العمل المالي في 2018 بأنها “أقوى منظمة لم يسمع بها معظم الناس.”

في عام 2011 ، استخدمت الولايات المتحدة تشريعات مكافحة غسل الأموال لاستهداف البنك اللبناني الكندي (LCB) لكونه بنك “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” بزعم أنه يسهل تمويل حزب الله . أجبر البنك على الإغلاق ، وتمّ دفع مبلغ تسوية خارج المحكمة في الولايات المتحدة بقيمة 102 مليون دولار. لم يتم الكشف علناً عن أي دليل على غسل أموال لحزب الله.

وقال أحد المصرفيين اللبنانيين بشرط عدم الكشف عن هويته إن إغلاق البنك اللبناني الكندي جعل البنوك اللبنانية “تشعر بالخوف الشديد” بشأن تكرار حالات اتهامها بغسل الأموال.

لا مخرج

على عكس البنوك في أماكن أخرى من العالم التي تعرضت للاتهام من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- من hsbc الذي يقوم بغسل أموال عصابات المخدرات المكسيكية إلى البنك العربي الأردني ، المتهم بتمويل حركة حماس الفلسطينية- لم يتمكن البنك اللبناني الكندي من دفع غرامة والعودة إلى العمل كالمعتاد.

وقال المصرفي إن البنوك اللبنانية تخضع لمثل هذا التدقيق لدرجة أنها سترسل إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الأغلبية المسيحية للقاء البنوك الأمريكية والخزانة الأمريكية في محاولة لتعويض الانطباع عن أي تعاطف مع المسلمين الشيعة وحزب الله.

ومن بين 60 مصرفاً في لبنان ، هناك أربعة مصارف فقط مملوكة في الغالب من قبل الشيعة ، والباقي مملوكة من قبل السنة والمسيحيين ، مع عدد قليل من البنوك المرتبطة بالدروز.

وقال جوزيف ضاهر ، المحاضر في جامعة لوزان في سويسرا ، ومؤلف كتاب” حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله”: “لم يكن المذهب الشيعي البرجوازي حاضراً حقا في النظام المصرفي”.

“منذ التسعينيات ، ازدادت قوة البرجوازية الشيعية في معظم الجمعيات ولكن ليس في جمعية البنوك في لبنان ، حيث وصل المذهب السني أساساً إلى نفس المستوى تقريباً مثل المذهب المسيحي ، وخاصة الموارنة.

“يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن جميع البنوك تقريباً لديها مساهمين أجانب مهمين ، خاصة من الخليج.”

شهد العام الماضي اختفاء أكبر بنك مملوك من الشيعة ، بنك جمال ترست (JTB) ، من القطاع المالي بعد اتهامات مماثلة لبنك اللبناني الكندي، وتمت معاقبته من قبل الولايات المتحدة بزعم تمويله لـ “حزب الله”.

وجاءت هذه الخطوة بعد رفع دعوى قضائية ضد 11 مصرفاً لبنانياً ، بما في ذلك JTB ، في أوائل عام 2019 من قبل مكتب المحاماة الأمريكي Osen ، الذي يمثل أكثر من 350 عائلة مرتبطة بحوالي 1,000 جندي أمريكي قتلوا أو جرحوا على يد أجهزة متفجرة “مصممة من قبل حزب الله ومصنعة من قبل إيران” في العراق.

وقال المصرفي اللبناني الذي يعمل لدى أحد البنوك المشاركة في الدعوى: “قد يكون الأمر مثل قضية البنك العربي قبل بضع سنوات، [حيث كنا] ندفع غرامة فقط”.

“نحن لسنا قلقين ، لأن حزب الله خارج القطاع المالي ، والدعاوى القضائية أقل تعقيداً بكثير من قضية البنك العربي ، حيث أن لها وجود في الولايات المتحدة ، في حين أن البنوك اللبنانية لا تملك ذلك.”

كان لتسليط الضوء الأمريكي على حزب الله آثار قاسية على اللبنانيين الشيعة. بعد HIFPA في عام 2015 ، زودت الولايات المتحدة البنوك اللبنانية بـ 99 اسماً تريد إغلاق حساباتها. رداً على ذلك ، أغلقت البنوك اللبنانية آلاف الحسابات أثناء انحناءها للخلف لإظهار أنها كانت متوافقة مع الأوامر الأمريكية.

تسبب HIFPA 2 في حدوث مشكلات على مستوى السيادة ، حيث لم يتمكن أعضاء برلمان حزب الله من الدفع بالدولار الأمريكي. وكان الحل هو الدفع بالليرة اللبنانية. حتى أن البنوك الصغيرة فكرت في وقف جميع المعاملات بالدولار واستخدام الليرة فقط ، لكن بنك لبنان (BDL) ، البنك المركزي ، عارض مثل هذه التحركات.

وفي حين أن حزب الله قد طرد من النظام المالي ، فإن الحزب الشيعي المهيمن الآخر ، أمل ، بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري ، لم يواجه نفس التدقيق من قبل الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد كانت واشنطن تنظر في اتخاذ تدابير ضد بري ودائرته الداخلية بسبب علاقاته بـ “حزب الله” وإيران في عام 2019 ، ولكن لم يتحقق شيء.

إنه من المحير لماذا تجاهلت الولايات المتحدة علاقة حركة أمل الاستراتيجية مع حزب الله. تصرفت حركة أمل كصوت برلماني لحزب الله عندما كانت في المعارضة (حتى عام 2005) ، وقاتلت إلى جانب حزب الله في حرب يوليو 2006 ضد إسرائيل.

ويشير محللون إلى أنه قد تمّ التعامل مع حركة أمل كجناح حزب الله غير الإرهابي ، والذي يمكن للولايات المتحدة التعامل معه دبلوماسيا ً، مما يعكس موقف المملكة المتحدة من حزب الله حتى شباط 2019 ، عندما اعتبرت كلا الجناحين السياسي والعسكري منظمة إرهابية ، والاتحاد الأوروبي حتى عام 2013.

أما بالنسبة للمساهم الرئيسي في أحد البنوك الأربعة المملوكة من الشيعة والتي لا تزال قائمة ، بنك فينيسيا ، فهي زوجة بري ، راندا بري.

لعبة اللوم

واعترف الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ، بأن العقوبات أثرت على الحزب ، لكنه وصفها أيضاً بأنها هجوم على جميع الشيعة اللبنانيين – أي ما يقارب ثلث السكان.

وقد حاولت الأحزاب السياسية الأخرى ، والبنوك ، استخدام العقوبات الأمريكية ضد حزب الله ، وتسليط الضوء على القطاع المالي بشكل عام ، كسبب للمشاكل الاقتصادية والمالية في لبنان.

“بسبب عدم الاستقرار في المنطقة والحرب في سوريا ، ألقى الناس باللوم على حزب الله في ذلك. هذه مشكلة لأنها ليست الحقيقة تماماً ، وثانياً ، تعزز رواية حزب الله بأن الجميع ضدهم”. قال ضاهر.

كما تم إلقاء اللوم على الحزب بسبب الأزمة المالية التي ابتليت بها لبنان منذ أكتوبر 2019 ، على الرغم من عدم قدرته على العمل في القطاع المالي وعدم وجوده في الحكومة عندما تم ربط الليرة بالدولار الأمريكي ، أو تورطه في الإجراءات المالية التي قام بها مصرف لبنان والتي ساهمت في الأزمة المالية الحالية.

وتابع ضاهر: “إلقاء لوم الأزمة المالية على” حزب الله ” لا معنى له. وقال ضاهر إن الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة تعود إلى التسعينيات ، وبالتالي إلى (رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري)”.

“لكن حزب الله [يتقاسم] المسؤولية ، منذ عام 2005 (عندما انضم إلى الحكومة لأول مرة) ، لأنه لم يتحدى هذه السياسات بل شارك فيها. يدافع حزب الله بشكل أساسي عن النظام الليبرالي الجديد الطائفي اللبناني.”

وأشار هانس باومان ، وهو محاضر في جامعة ليفربول ومؤلف كتاب “المواطن الحريري: السياسة الليبرالية الجديدة في لبنان”، إلى الأمر ذانه فيما يتعلق بنهوض عائلة الحريري ، التي تعد صاحبة المصلحة المهيمنة في أحد أكبر البنوك في البلاد ، بنك ميد.

“هل حزب الله مسؤول عن الانهيار المالي ؟ نعم ولكن بشكل غير مباشر ، على كل حال. لكن برنامج مقاومتهم (ضد إسرائيل)يجعل لبنان أقل جاذبية للمستثمرين ، كما لو كانوا يعتقدون أنه قد تكون هناك حرب مع إسرائيل ، فإنهم أقل قابلية لوضع الأموال في لبنان”.

ولكن مع فرض البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال منذ أكتوبر 2019 ، ومنع اللبنانيين من تحويل الأموال إلى الخارج والحد من عمليات السحب المحلية ، فإن العقوبات الأمريكية على حزب الله لها تأثير ضئيل على الاقتصاد.

“لا يمكنك القول أن العقوبات ستؤثر على الأعمال أو القطاع المصرفي بعد الآن ، على الأقل ليس كما كان من قبل ، لأن الأعمال قد انخفضت بسبب احتجاجات أكتوبر (2019) ، وجائحة Covid-19 ، وانفجار 4 أغسطس (في ميناء بيروت) – لقد انهار اقتصاد البلاد والقطاع المصرفي” ، قال بول موركوس ، مؤسس Justicia Beirut Consult Law Offices.

ومع معاقبة باسيل الأخيرة، قد يبدأ مسار جديد ضد السياسيين اللبنانيين سيكون له تأثير أوسع بكثير من العقوبات على حزب الله.

وقال موركوس: “يجب القيام بذلك لأنه لديك الكثير من السياسيين الذين تمّ الكشف عن أنهم قاموا بغسل الأموال ، أو بأمور تتعلق بالفساد ، يجب معاقبتهم دوليا”.

“لا يمكنك التحدث عن الفساد في لبنان على مدى العقود الثلاثة الماضية دون وجود أشخاص فاسدين. هذا غير ممكن.”