أخبار لبنان

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من “لبنان”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني: “في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان”.

وأضاف لوكالة أنباء “ميزان”، ردا على تصريحات إسرائيلية بشن عمل عسكري ضد طهران: “إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووي وإسرائيل أصغر من أن ترتكب أي خطأ تجاه إيران… يد مقاتلينا على الزناد بأمر من المرشد الأعلى… إذا أمر المرشد بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، سيرفع جميع الصهاينة أيديهم مستسلمين… سنقطع آذانهم إربا، ونحن لا نخشى من جراثيم الفساد”.

المزيد من الأخبار

من أمام بيت الوسط: “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد”

“علي حسن خليل” يكشف المستور: نواجه صعوبات حقيقية في تمويل…

المراوحة مستمرة: حزب الله لا يتراجع ولا أميركا

منظمة العفو تدين هجوم قوات الأمن على الثوار في بيروت ليل أمس

وتابع: “قلوب وأرواح شعوب اليمن وسوريا ولبنان والعراق مع إيران، والأحداث الأخيرة في لبنان والعراق وإيران تهدف إلى ضرب وحدة جبهة المقاومة بما فيها الجمهورية الإسلامية”.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد، بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجو.

المصدر روسيا اليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

منظمة العفو تدين هجوم قوات الأمن على الثوار في بيروت ليل أمس

أخبار لبنان

لبنان على عتبة الدولة البوليسية.. وهوس بقمع جبل لبنان

أخبار لبنان

وزارة داخلية “وفيق صفا” تقمع الثوار… ترهيب وضرب واعتقال!

أخبار لبنان

جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني

أخبار لبنان

انتفاضة لبنانية في باريس… “الوفد الرسمي لا يمثل الشعب”

أخبار لبنان

الميناء تدفع ثمن الفساد دماء… طرابلس غاضبة وتصرخ “ثورة”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More