الحركة البيئية: لإزالة التعديات على مجرى نهر “غلبون” قبل حلول الشتاء

ناشدت “الحركة البيئية اللبنانية” “النيابة العامة البيئية ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، إزالة التعديات على مجرى نهر غلبون قبل الشتاء في الأسبوع المقبل، وتفاديا لإلحاق ضرر محدق بالنهر والأراضي المجاورة له”.

ولفتت ، في بيان، الى أن “قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري كانت طلبت الإيعاز لمن يلزم توقيف كافة الأعمال والعمل فورا على إعادة مجرى النهر والأرض الطبيعية كما كانا عليهما سابقا وذلك بعد أن كشف التنظيم المدني على مجرى النهر وتبين أنه يوجد أعمال ردم كميات كبيرة بالمجرى كما يوجد حيطان دعم من الباطون المسلح على ضفة النهر”.

وأشارت الى أن “أعمال ردم كميات كبيرة كالتي جرت في مجرى نهر غلبون تشكل جرما يعاقب عليه قانون المياه، وتعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية”.