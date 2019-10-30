أخبار لبنان

الحريري أكد للمعنيين لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه ؟

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قالت أوساط بارزة في 8 آذار لصحيفة “الاخبار” إن الرئيس سعد الحريري “كان يتذاكى في موضوع الورقة الإصلاحية التي وقعها كل أهل السلطة على بياض، فيما كان هو يستثمر في الحراك مانعاً التعرض للمتظاهرين وفتح الطرقات، كما اصر على استبعاد باسيل واخراجه من الحكومة”.
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وتابعت المصادر ان الحريري اكد أمام المعنيين أنه “لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه وأن شرطه الوحيد للبقاء داخل الحكومة إجراء تعديل يطال بالدرجة الأولى وزير الخارجية قبلَ أي وزير آخر”.

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