الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحريري بعد لقائه المفتي دريان: كانت مناسبة للتأكيد على الاعتدال ووحدة الصف

منذ ساعة واحدة
لشيخ بهاء الحريري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

لشيخ بهاء الحريري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

A A A
طباعة المقال

التقى الشيخ بهاء الحريري اليوم الجمعة 5\9\2025 مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأشار الحريري ان اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الاعتدال، ووحدة الصف الوطني.

وكتب بهاء الحرير عبر منصة “أكس”: تشرفتُ اليوم بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
كان اللقاء مناسبة للتأكيد على الاعتدال، ووحدة الصف الوطني، والدور الجامع لدار الفتوى في حماية هوية لبنان وصون العيش المشترك.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان سكاف
    سكاف: على الحكومة عدم تفويت فرصة ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد
    رئيس الحكومة نواف سلام
    رئيس الحكومة بحث مع نقيب الأطباء في قضايا القطاع الصحي وقانون حماية الأطباء
    أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان – الفتوح

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة