الحريري بعد لقائه المفتي دريان: كانت مناسبة للتأكيد على الاعتدال ووحدة الصف

التقى الشيخ بهاء الحريري اليوم الجمعة 5\9\2025 مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأشار الحريري ان اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الاعتدال، ووحدة الصف الوطني.

وكتب بهاء الحرير عبر منصة “أكس”: تشرفتُ اليوم بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

كان اللقاء مناسبة للتأكيد على الاعتدال، ووحدة الصف الوطني، والدور الجامع لدار الفتوى في حماية هوية لبنان وصون العيش المشترك.

