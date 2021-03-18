الحريري بعد لقائه عون: اتفقنا على عقد لقاء آخر يوم الاثنين

أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري أنه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على عقد لقاء آخر يوم الاثنين، مؤكداً أن “الهدف الاساسي لاي حكومة هو وقف الانهيار”.

وقال الحريري إنه “تحدث مع الرئيس عون حول تطلعاته لتشكيل حكومة إختصاصيين”، كما أعلن أنه استمع الى رئيس الجمهورية وملاحظاته.

ورأى أنه “يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي”، مشيراً الى أن “الوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة إنما غياب الأفق، والهدف الاساسي من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف كل هذا الانهيار لليرة”.

كما قال الحريري إن “الاجتماع اليوم هو للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحاً وهناك فرصة يجب الاستفادة منها الآن”.