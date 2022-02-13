الحريري في بيروت عشية ذكرى استشهاد والده

عشية الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وصل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري صباح اليوم إلى لبنان للمشاركة غدا في ذكرى استشهاد والده.

وكان الرئيس رفيق الحريري استشهد في 14 شباط 2005 مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق السان جورج في بيروت.

وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق باسل فليحان.

ويذكر أن الرئيس سعد الحريري كان قد أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشّح للإنتخابات النيابية، وتعليق عمل “تيار المستقبل” السياسي.