الحريري لجعجع: نؤيد ما تؤيدونه

أدرجت مصادر حزب القوات اللبنانية أي لقاء يعقد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في سياق المشاورات الحكومية التي يجريها الرئيس المكلّف مع القوى السياسية الشريكة في الحكومة كما الحليفة، حيث تكون مناسبة للتشاور السياسي في اكثر من ملف.

وقالت لـ”الجمهورية” انّ جعجع “سيشدّد على ضرورة، إمّا تأليف الحكومة وفق نظرة ورؤية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن تؤلّف فوراً، وإمّا الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال لأنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمّل مزيداً من الانتظار”.

وأوضحت المصادر ان لا شيء لدى “القوات” حول موضوع تبادل الحقائب، وأكدت انه “عندما طرح هذا الامر للمرحلة الثانية التي كان خلالها يتمّ التفاوض ليكون جواد عدرا هو المرشّح ـ المخرج للأزمة القائمة في تلك الفترة، فتح الرئيس الحريري موضوع الحقائب مع الدكتور جعجع وطرح ان تبقى حقيبة الاعلام مع “القوات” على أن يتخلى عن حقيبة الثقافة، إلّا انّ جعجع رفض مؤكداً التمسّك بالحقائب التي حصلت عليها “القوات”. فقال الحريري له حرفيّاً: “حكيم، أنا أطرح هذا الأمر فقط لمجرد السؤال لأنني اعتبر انّ القوات ضَحّت بما فيه الكفاية وقدّمت تسهيلات بما فيه الكفاية كمّاً ونوعاً، وبالتالي أنا لا ألومها بأي شيء ونؤيّد ما تؤيّدونه”. هذا ما حصل حرفياً، من هنا “القوات” غير معني بكل هذا النقاش، علماً انّ العقدة الاساس ليست في الحقائب، بل هي في مكان آخر”.

المصدر صحيفة الجمهورية