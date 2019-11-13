الحريري لم يُكلّف ليعتذر

أكدت مصادر بيت الوسط لـ”مستقبل ويب” أن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معروف وجرى ابلاغه لكافة الشركاء وهو يقضي بتشكيل حكومة اختصاصيين تتصدى لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي وفقاً لاجندة زمنية لا تتجاوز الستة اشهر . لكن هذا الاقتراح اصطدم بمعارضة جهات سياسية اخرى بينها قصر بعبدا والتيار الوطني الحرّ.

وأضافت المصادر، “أما بالنسبة لترويج فكرة الاعتذار يرتبط بالتكليف ولم يتم تكليف الحريري حتى يعتذر، انما هو يرفض ان يكون على رأس حكومة تستنسخ الحكومة المستقيلة مع بعض التجميل”.