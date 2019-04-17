الحريري يحدد دوام الادارات العامة خلال شهر رمضان

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اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل يـــوم الاربعاء الواقـــع فيه (1) أيار 2019، وذلك بمناسبة عيد العمل.

دوام شهر رمضان المبارك

كما اصدر الرئيس الحريري مذكـرة إداريـة تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات طوال شهر رمضان المبارك على الوجه التالي:

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1- أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعـة التاسعـة صباحـاً حتى الرابعة عشرة ظهـراً، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2- يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.

 

المصدر موقع القوات اللبنانية

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