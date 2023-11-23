"الحزب": استهدفنا مواقع إسرائيليّة وحققنا إصابات مباشرة

صدر عن حزب الله، البيانات الآتية:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.