"الحزب": استهدفنا موقع راميا وثكنتي زرعيت وميتات

أصدر “حزب الله” ثلاثة بيانات، أعلن في الأول: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-11-2023 تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان وتم إصابته إصابة مباشرة”.

وقال في الثاني: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

أما في الثالث فقال: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش وحققوا فيه إصابات مباشرة”.