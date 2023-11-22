الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الحزب": استهدفنا موقع راميا وثكنتي زرعيت وميتات

منذ 8 دقائق
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

أصدر “حزب الله” ثلاثة بيانات، أعلن في الأول: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-11-2023 تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان وتم إصابته إصابة مباشرة”.

وقال في الثاني: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
أما في الثالث فقال: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي من قلعة راشيا: نحن شعبٌ يريد السلام لكننا لن نرضى بانتهاك سيادتنا
    المؤتمر العربي الخامس للمياه في الرياض
    فياض شارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه.. وتركيز على التجربة السعودية
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان من بيروت: أيادي "المقاومة" على الزناد حتى استيفاء الحقوق الفلسطينية

    الأكثر قراءة

    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟