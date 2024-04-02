"الحزب" استهدف مجموعة ‏من جنود العدو داخل المالكية

أصدر “حزب الله” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من فجر يوم الثلاثاء 02-04-‏‏2024 مجموعة ‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية”.‏

وفي آخر المستجدات أطلق الجيش الإسرائيلي اطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة كما استهدف قبيل منتصف الليل اطراف بلدة عيتا الشعب.

واطلقت المواقع الاسرائيلية المتاخمة للخط الازرق قبالة بوابة بلدة رامية الحدودية نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه الشارع العام الذي يحاذي بلدتي رامية ومروحين .

واللافت ان دوريات اليونيفيل توقفت ودوريات مراقبي الهدنة عن الخروج من مراكزها منذ استهدافها منذ ثلاثة ايام والتي جرح فيها ثلاثة من رجال الامم المتحدة التابعين لمراقبي الهدنة.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة في القطاعين الغربي والاوسط.