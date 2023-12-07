"الحزب" استهدف موقع الجرداح وتجمعين لجنود الاحتلال

صدر عن “المقاومة الاسلامية”، البيان الآتي:
دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
كما صدر بيان، أعلنت فيه المقاومة “ان مجاهديها إستهدفواعند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7/12،2023، تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
كما استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.