الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الحزب" استهدف موقع الجرداح وتجمعين لجنود الاحتلال

منذ 14 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

صدر عن “المقاومة الاسلامية”، البيان الآتي:
دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

كما صدر بيان، أعلنت فيه المقاومة “ان مجاهديها إستهدفواعند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7/12،2023، تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

كما استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:40 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من حزب الله
    حزب الله ينعى اثنين من عناصره
    طيران الشرق الأوسط
    خلال الأعياد.. زيادة رحلات "الميدل إيست"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    نيران الحرب في الجنوب.. قصف إسرائيلي عنيف ومقتل مستوطن إسرائيلي في "متات"

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟