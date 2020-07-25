الحزب التقدمي الإشتراكي ينعى الشاب سامو غصن الذي أصيب في حادثة البساتين

أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان له أن “الشاب سامو غصن ارتقى شهيداً في ربيع العمر، بعد صراعٍ طويل من أجل الحياة ومعاناةٍ مريرة مع الإصابة التي تعرض لها في حادثة البساتين الأليمة منذ أكثر من سنة”.

مضيفا البيان “إن الوفاء للشهيد يبقى في منع أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي الذي قضى سامو ضحيته، وفي التصدي لكل محاولات زرع الفتنة، وفي مواصلة المساعي الرامية إلى معالجة تلك الحادثة المؤسفة وذيولها بالأصول القانونية والأعراف التوحيدية التي لطالما ركن إليها أبناء الجبل في مواجهة المحن التي تُلمّ بهم. رحم الله الشهيد سامو غصن.