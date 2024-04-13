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الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى مجزرة سحمر: "لازالت حية في قلوبنا"

منذ ساعتين
شعار الحزب السوري القومي الاجتماعي

شعار الحزب السوري القومي الاجتماعي

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في الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة سحمر التي وقعت في نيسان 1996، أصدرت منفذية البقاع الغربي في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” بيانا تستذكر دماء الشهداء وتضحيات المقاومين.

وفي البيان، تذكرت المنفذية الهجمات الوحشية التي شنها العدو الصهيوني على القرى اللبنانية، وكيف ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في تلك الفترة الصعبة.

وقالت خلاله: “بعد ثمانية وعشرين عامًا على تلك الأحداث المأساوية، تبقى ذكرى مجزرة سحمر حية في قلوبنا، محفورة بألم الفراق وشجاعة المقاومة”

وأضافت: “تجسد هذه الذكرى إرادة الشعب اللبناني والفلسطيني في المضي قدمًا نحو الحرية والنصر على الظلم والاحتلال”

وفي ختام البيان، أكدت المنفذية التزامها بتكريم شهداء مجزرة سحمر وكل الشهداء الذين قدموا تضحياتهم من أجل الوطن والكرامة، مع إعلان الاستمرار في مسار المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير الأرض المحتلة من العدوان والاستبداد.

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