"الحزب" تحت "الضغط"!

منذ ساعة واحدة
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل

نداء الوطن
أشارت أوساط سياسية مواكبة للتطورات عبر “نداء الوطن” إلى وجود مسارات للعمل في لبنان على 3 أمور أساسية للضغط على “الحزب”:

الأول، بدأت عملية تصعيد ميداني إسرائيلي أكثر من المعتاد. لذا، فإن إسرائيل ماضية قدمًا باستهداف “حزب الله” في حال أصرّ على تمسكه بسلاحه ولم تسرع الدولة في حسم مسألة احتكار السلاح.

الثاني أميركي، لجهة أن الولايات المتحدة مصممة على إنهاء ملف احتكار السلاح في الدولة وإنهاء وضعية “حزب الله” دعمًا للدولة اللبنانية وتطبيقًا للدستور. وتدرك واشنطن أن الدولة بحاجة لهذا الدعم باعتبار أنها في مواجهة مشروع إقليمي إيراني.

الثالث مسار داخلي، بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وما يقوم به الجيش على أرض الواقع، تبدو الدولة مصممة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي صدرت منذ 5 آب الماضي لمحاصرة المشروع المسلح الخارج عن الدولة اللبنانية.

