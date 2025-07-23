الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
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الحزب لـ نبيه بري: جاهزون للتصادم مع الدولة.. ولن نسلم السلاح

منذ ساعتين
نبيه بري

نبيه بري

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كشفت مصادر الحدث أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الموفد الأميركي توماس بارّاك بأنه لا يعد بحصر السلاح شمال الليطاني قبل نهاية العام حتى لو انسحبت اسرائيل.

وأشار المصدر الى غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار حزب الله على إضاعة الفرصة.

ولفت الى أنّ حزب الله أكد انه لن يسلم السلاح حتى لو انسحبت إسرائيل، مشيرًا الى انّ الجناح العسكري لحزب الله أبلغ بري أنه لن يسلم السلاح، وأنّه لن يمضي في أي قرار حتى لو تعهد به أي أحد وانه غير مهتم بمؤتمر اقتصادي أو إعمار.

وشدّد المصدر على أنّ حزب الله يقول إن لا أحد في الحزب قادر على اتخاذ قرار تسليم السلاح مؤكدا إنه جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم.

وأكّد أنّ ⁠الاجواء في الرئاستين تشير الى ان لبنان لن يخسر فرصة العودة لمحيطه العربي والدولي بسبب عناد اشخاص في حزب الله.

وأعلن عن توجه لدى رئاستي الجمهورية والحكومة بالمضي قدما في اعلان التعهد بحصر السلاح بحد اقصى نهاية العام.

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