"الحزب" يدخل لبنان في مواجهة مع أميركا

أقحم حزب الله لبنان في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إثر انتقادات عنيفة بدأها قياديوه قبل أيام، على خلفية رفض أميركي لاستجرار الفيول الإيراني، واستكملها أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بهجوم أكثر عنفاً، على خلفية تصريحات مسؤولة في الخارجية الأميركية حول الحزب، وحدد فيه شروطه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما أثار ردوداً لبنانية معارضة له.

وبدت الساحة اللبنانية، خلال الأيام الماضية، ساحة صراع بالوكالة بين إيران، عبر حزب الله، وواشنطن، حسبما تقول مصادر مناهضة للحزب.

وتضيف عبر “الشرق الأوسط” أن الحزب زاد إقحام لبنان في الصراعات الدولية بدلاً من تحييده، مستندةً إلى الهجوم الذي أطلقه نصر الله على الإدارة الأميركية، واصفاً إياها بـ”اللعنة”، رداً على تصريح مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التي كانت وصفت الحزب بأنه “لعنة”.