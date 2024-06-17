الحزب يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في غزة ولكن.. إسرائيل ترفض!

أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، إلى أن “حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في قطاع غزة، وإسرائيل ترفض ذلك”.

وذكر الدبلوماسي أن “انطلاقة المفاوضات ليست موجودة على وجه التحديد لأن حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بالهدنة في غزة والإسرائيليون يقولون لا”. وأضاف: “هذه هي العقبة الرئيسية”، لافتاً إلى أن “باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض”.

وتعمل فرنسا على مسار دبلوماسي لمحاولة خفض التصعيد على الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا للعمل معا لنزع فتيل التوتر على الحدود.

وقال غالانت: “إن إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا”.

وساد التوتر بين إسرائيل وفرنسا بعد أن منعت وزارة الدفاع الفرنسية الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض باريس الكبير للأسلحة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب العملية العسكرية في رفح.

ووفقا لشخص مطلع على المناقشات، شارك المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في محادثات غير مباشرة مع حزب الله حيث قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور الوسيط.

ويقول المسؤولون المشاركون في جهود التفاوض والمحللون :”إن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في كمية ومدى القذائف التي أطلقها حزب الله وعمق الضربات الإسرائيلية على لبنان، مما يزيد من فرص حدوث خطأ في الحسابات يمكن أن يتحول إلى حرب واسعة النطاق”.

وتتزايد المخاوف في واشنطن بشأن الصراع على الحدود، ففي الأسبوع الماضي قام قائد القوات المسلحة اللبنانية بأول زيارة له إلى البنتاغون منذ أكثر من عامين، وكان جزء منها لمناقشة التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.