"الحزب" يستهدف مواقع اسرائيلية ويوقع إصابات

أعلن حزب الله أنه “‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:30) من صباح يوم الأحد 19-11-2023 موقع الضهيرة ونقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة”.

وأعلن في بيان آخر، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:35) من يوم صباح الأحد 19-11-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال ‌‏في مركز سرية مُستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.