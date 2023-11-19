"الحزب" يستهدف مواقع اسرائيلية ويوقع إصابات

أعلن حزب الله أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:30) من صباح يوم الأحد 19-11-2023 موقع الضهيرة ونقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة”.
وأعلن في بيان آخر، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:35) من يوم صباح الأحد 19-11-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال في مركز سرية مُستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.