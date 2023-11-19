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"الحزب" يستهدف مواقع اسرائيلية ويوقع إصابات

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلن حزب الله أنه “‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:30) من صباح يوم الأحد 19-11-2023 موقع الضهيرة ونقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة”.

وأعلن في بيان آخر، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:35) من يوم صباح الأحد 19-11-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال ‌‏في مركز سرية مُستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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