"الحزب" يضع العصيّ في دواليب المبادرة القطريّة!

ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أنّه لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما “حزب الله”، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام، ساعيةً إلى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت إلى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان.

وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك “حزب الله” وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.

وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت “نداء الوطن” أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: “إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية”.