"الحزب" يكمن لقوة إسرائيلية.. والاحتلال يستهدف موقعًا للجيش اللبناني

تتواصل المناوشات عند الحدود الجنوبية وجديدها في فترة بعد ظهر الثلاثاء، ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه موقعًا تابعًا لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع.

كما أفيد عن استهداف الجيش الاسرائيلي موقعًا للجيش اللبناني في مركبا من دون سقوط إصابات.

كذلك أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن استهداف موقع للجيش اللبناني في وادي هونين بـ 6 قذائف إسرائيلية من دون سقوط إصابات.

هذا وتعرض وادي الفلاحين الواقع بين بلدتي البستان ويارين لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما قصفت مسيرة معادية المنطقة الواقعة بين بليدا وميس الجبل.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال منطقة “المشيرفة” عند ‎رأس الناقورة في محيط المنطقة التي يعمل فيها عناصر الإطفاء على إخماد النيران المندلعة من جراء القصف بالقذائف الفوسفورية.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان أنّ عناصره استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وقبل الظهر، تعرضت أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب، لسقوط عدد من القذائف الفوسفورية مصدرها مواقع الاحتلال الحدودية.

لاحقًا، قصف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة بليدا، قبل أن يعلن حزب الله أنّه “عند الساعة (12:22) من ظهر الثلاثاء، وبعد رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الاسلامية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما استهدف حزب الله موقع “المرج” الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا بالصواريخ الموجهة.

وأعلن أيضًا استهداف دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

وقرابة الثانية، تجدد القصف الإسرائيلي على محيط بلدة مروحين وترافق مع إطلاق قذائف حارقة على أحرج بلدة علما الشعب. كما تعرضت منطقة وادي العليق الواقعة ما يين بلدتي مروحين واليستان لقصف بالقذائف الفوسفورية والحارقة. وأطلقت مسيرات إسرائيلية أربعة صواريخ على حديقة إيران في مارون الراس.

فيما قصف جيش العدو بلدتي مركبا وحولا ردًا على قصف حزب الله مستوطنة حفات جلعاد.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية للمرة الثالثة، أحد المنازل في منطقة رأس الظهر (الحي الغربي) في ميس الجبل .

وسجل بعد الظهر استهداف إسرائيلي متجدد بالقذائف الضوئية لمنطقة وادي العليق بين بلدة‌ البستان و‌مروحين في القطاع الغربي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجرًا أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لـ”حزب الله”، وقال في منشور على منصّة إكس: “طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله على الأراضي اللبنانية”، وأضاف أنّه “من بين البنى التحتية التي تمّت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم”.