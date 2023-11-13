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"الحزب" ينشر أرقام المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب

منذ 17 دقيقة
علم حزب الله

علم حزب الله

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نشر “حزب الله” في بيان إحصاء بعدد المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب حتى صباح الأحد 12/11/2023، وأكّد أنّه “يستند إلى موقع رسمي تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، ويتضمن أعداد المصابين والذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في حيفا والشمال”.

وفي ما يلي أعداد المصابين الجدد.

عدد المصابين
المنطقة المستشفى عدد المصابين
حيفاوالشمال زيف صفد 717
حيفا والشمال نهاريا 529
حيفا والشمال رمبام 81
حيفا والشمال هلال يافيه 43
حيفا والشمال هكارميل 16
حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9
حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8
حيفا والشمال بني تسيون 2

المجموع 1405.

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