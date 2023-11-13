"الحزب" ينشر أرقام المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب

نشر “حزب الله” في بيان إحصاء بعدد المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب حتى صباح الأحد 12/11/2023، وأكّد أنّه “يستند إلى موقع رسمي تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، ويتضمن أعداد المصابين والذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في حيفا والشمال”.

وفي ما يلي أعداد المصابين الجدد.

عدد المصابين

المنطقة المستشفى عدد المصابين

حيفاوالشمال زيف صفد 717

حيفا والشمال نهاريا 529

حيفا والشمال رمبام 81

حيفا والشمال هلال يافيه 43

حيفا والشمال هكارميل 16

حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9

حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8

حيفا والشمال بني تسيون 2

المجموع 1405.