"الحزب" يواصل استهداف المواقع الإسرائيلية

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:40) من ظهر يوم الأحد 19-11-2023 تجمعاً لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مباشرة”.

كما أعلن في بيان آخر أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من ظهر يوم الأحد 19-11-2023 موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وبذلك يكون “الحزب” قد استهدف حتى اللحظة المواقع الآتية:

موقع الضهيرة

نقطة الجرداح

جل العلام

موقع المرج

موقع راميا

موقع حانيتا

خلة وردة

موقع المطلة

موقع جل العلام للمرة الثانية.