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الحسن: الوضع التنظيمي جيد جداً في مطار رفيق الحريري

22 - ديسمبر - 2021
فادي الحسن

فادي الحسن

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أشار رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن الى اننا نستقبل في المطار بين 11 الف الى 12 الف مسافر يوميا معظمهم من اللبنانيين، اضافة الى العراقيين.

ولفت الحسن في حديث اذاعي، الى ان “نتيجة فحص الـ “بي سي آر” تصدر ما بين الـ 24 و48 ساعة، وبالآلية الجديدة يفترض ان تصل النتيجة للركاب خلال 24 ساعة”. معتبراً أن الوضع التنظيمي جيد جدا في مطار بيروت.

يذكر أنه أشار الحسن سابقاً إلى أنه “ليس من المنطق أن نطلب من شركات الطيران، بأن يتم تحويل الأموال لنا “فرش دولار” لأن لدينا أزمة في البلد”، معتبرًا أنهم “غير مطالبين بذلك، لأننا لم نفرض عليهم دفع الأموال بالـ”فرش دولار”، في بداية اعتمادنا لآلية دفع الفحوصات بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وذكر، في حديث تلفزيوني “أننا قمنا بالاجراءات الممكنة، في مجال عدم تزوير نتائج فحوصات “كورونا”، ونحاول أن نتجنب حجر الركاب في الفنادق، لأنه لم يكن هناك التزام”، موضحًا أنه “حين يكون هناك ازدحام في المطار، هناك اجراءات لا تطبق كما يجب، ونحن نراهن على مسؤولية الراكب، بالاضافة إلى العاملين في المطار”، لافتًا إلى أن الركاب عليهم أن يعلموا، أن هناك اجراءات عليهم الالتزام بها في المطار.

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