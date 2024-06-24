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الحسن: رأينا مقاطع فيديو لركاب يغادرون المطار وفورًا ظهر مقال "التلغراف"

منذ 17 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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صرح المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، الاثنين، تعليقا على موضوع التشويش الإسرائيلي على نظام “GPS”، أن “الطائرات تهبط في مطار رفيق الحرير بالاعتماد على تجهيزات الملاحة الأرضية”.

وأردف الحسن، في حديث لـ “سبوتنيك”: “من المهم اليوم أن يتوفر للطيار وسيلتان للهبوط في أي مطار. الأولى هي الإشارة التي يلتقطها جهاز GPS في الطائرة عبر الأقمار الصناعية، والتي تشهد تشويشًا منذ آذار الماضي وحتى يومنا هذا على صعيد المنطقة. الوسيلة الأخرى هي اعتماد الطيار على أجهزة الملاحة الأرضية الموجودة في المطار، والتي نعتمد عليها اليوم ولم نسجل أي حادث أو خلل”.

وتابع، “يجب أن يكون هناك وسيلتان للهبوط، وهذا ما طالبنا به سواء من خلال الشكوى التي تقدم بها مجلس الوزراء بشكل رسمي، أو عبر الاجتماعات التي أجراها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع منظمة الطيران المدني الدولي”.

ولفت الحسن الى أنه “ومنذ الآن وحتى حينها، ووفقًا لمعايير السلامة المعتمدة عالميًا، تهبط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام تجهيزات الملاحة الأرضية”.

وحول تقرير صحيفة “تلغراف”، ذكر الحسن: “رأينا قبل عدة أيام تداول مقاطع فيديو لركاب يغادرون مطار رفيق الحريري الدولي بهدف إرهاب الناس، وبعدها فورًا ظهر مقال صحيفة “التلغراف” البريطانية. الأهم أن ردنا على ما ورد كان بالأدلة وببيان رسمي صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي”.

واستكمل، “كما دعونا كل السفراء المعتمدين في لبنان إلى جولة للاطلاع على الإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار”.

وعن حركة المسافرين، قال الحسن: “لم نتوقع الحركة المرتفعة في هذا الوقت من السنة، ولم ندخل بعد في موسم الذروة، ومع ذلك دخل خلال شهر حزيران ما يزيد عن 300 ألف وافد”.

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