الحسن: لن يتم تعليق أي رحلة في المطار

تهدد أزمة عمل مطار بيروت وأمنه، نتيجة أزمة المراقبين الجويين الذين تقلص عددُهم من 52 إلى 13 مراقباً فقط.

واقع دفع المراقبين إلى اتخاذ قرار بالعمل وفق جدول مناوبة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً فقط، اعتباراً من الخامس من أيلول المقبل، على أن تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الحالية، إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة العمل على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم.

وأوضح المراقبون الجويون في بيان، أن كل الاقتراحات التي طُرحت لحل الأزمة اصطدمت بحواجز طائفية وسياسية: وقالوا: “نحن نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، تفوق 300 ساعة شهرياً”.

وفي حين تحدث مراقبون عن ضغوط يتعرضون لها للتراجع عن البيان، قال رئيس المطار فادي الحسن للـLBCI إنه لن يتم تعليق أي رحلة في المطار الذي سيبقى يعمل على مدار الساعة، معتبراً ألا تبنّي رسمياً من مراقبي مركز التحكم الجوي للبيان.