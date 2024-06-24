الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحشيمي: تقرير "التلغراف" غير مقبول

منذ 34 دقيقة
النائب بلال الحشيمي

النائب بلال الحشيمي

A A A
طباعة المقال

أكد النائب بلال الحشيمي، من برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، أن “تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جزيرة قبرص كان غير مقبول من قسم كبير من اللبنانيين”، وقال: “كان على الدولة اللبنانية أن ترد على هذا التهديد وعلى مقال صحيفة الدايلي تلغراف ببيان صريح وواضح، إلا أننا لم نسمع إلا تصريح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وهذا أمر غير مقبول”.

أضاف الحشيمي: “أصبح من الضرورة أن توضح الحكومة اللبنانية للعالم أنه نعم لدينا حرب، ولكن لن نسمح بأن تنتقل الحرب الى ما بعد قبرص، لأن الأمر سيؤثر سلبا على لبنان والشعب اللبناني”.

وأكد “عتبه على رئيس الحكومة والحكومة ككل التي تضم الأفرقاء الذين يأخذون لبنان إلى طريق مجهول”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    الحسن: رأينا مقاطع فيديو لركاب يغادرون المطار وفورًا ظهر مقال "التلغراف"
    النائب قاسم هاشم
    هاشم: قرار توسعة الحرب ليس في يد اللبنانيين ولا الحزب إنما إسرائيل
    وزير الاشغال على حمية من داخل المطار أثناء الجولة رداً على تقرير صحيفة "تلغراف"
    حمية: لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لرفع دعوى على صحيفة "تلغراف"

    الأكثر قراءة

    قصف على جنوب لبنان
    خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
    النائب محمد رعد
    النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
    مطار رفيق الحريري الدولي
    أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار