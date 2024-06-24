الحشيمي: تقرير "التلغراف" غير مقبول

أكد النائب بلال الحشيمي، من برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، أن “تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جزيرة قبرص كان غير مقبول من قسم كبير من اللبنانيين”، وقال: “كان على الدولة اللبنانية أن ترد على هذا التهديد وعلى مقال صحيفة الدايلي تلغراف ببيان صريح وواضح، إلا أننا لم نسمع إلا تصريح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وهذا أمر غير مقبول”.

أضاف الحشيمي: “أصبح من الضرورة أن توضح الحكومة اللبنانية للعالم أنه نعم لدينا حرب، ولكن لن نسمح بأن تنتقل الحرب الى ما بعد قبرص، لأن الأمر سيؤثر سلبا على لبنان والشعب اللبناني”.

وأكد “عتبه على رئيس الحكومة والحكومة ككل التي تضم الأفرقاء الذين يأخذون لبنان إلى طريق مجهول”.