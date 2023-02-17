الحشيمي: فلتُجرَ الانتخابات الرئاسيّة وسط التنافس.. وليفُز الأوفر حظًا

رأى النائب بلال الحشيمي أن السبب المباشر للأزمة الاقتصادية مردّه إلى انهيار الدولة بمؤسساتها كافة باستثناء المؤسسة العسكرية، مستغربًا في الوقت نفسه “إصرار البعض على عقد جلسة تشريعية لا مغزى لها لأن الكابيتال كونترول الذي يتحجّجون به هو جزء من خطة التعافي والإصلاحات المطلوبة وليس بالتمديد لبعض المدراء العامين. في وقت كان مفترضًا أن يتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة ونذهب إلى انتخاب رئيس الجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

وسأل الحشيمي في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “لماذا لم يسم فريق الممانعة مرشّحه سواء كان الوزير السابق سليمان فرنجية أو غيره؟، نحن لدينا مرشحنا النائب ميشال معوض، فلتُجرَ الانتخابات وسط هذا التنافس وليفز الأوفر حظًا لأنه من الخطأ الجسيم بقاء الوضع على ما هو عليه”.