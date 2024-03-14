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الحشيمي: لا يمكن أن نستمر بالطريقة نفسها التي يريدها الحزب

منذ 41 دقيقة
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اعتبر النائب بلال الحشيمي أن “المبادرات العديدة التي سبق أن طرحت في ملف الاستحقاق الرئاسي قد فشلت، لأنه لا نية، لا سيما لدى محور الممانعة لانتخاب رئيس في الوقت الحالي”.

ورأى أن “أي مبادرة في المستقبل يجب أن تبدأ بما يريده حزب الله ومحور الممانعة وبمواصفات الرئيس الذي يريدانه”، مشيراً إلى أن “لا يمكن أن نستمر بالطريقة نفسها التي يريدها الحزب، لأنه سبق أن رأينا ما حصل حين وصل كل من الرئيسين إميل لحود وميشال عون إلى سدة الرئاسة”.

ولفت إلى أن “علاقات لبنان مع الدول، لا سيما الدول العربية بينها السعودية جامدة منذ فترة، فيما نريدها أن تكون علاقات مميزة”.

واعتبر أن “إيران قامت بالالتقاء مع السعودية على أمور عدة وخيرا فعلت للحفاظ على مصلحتها وشعبها”.

داعياً إلى أن “نقوم بدورنا في لبنان بالعمل وفق مصلحتنا”.

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