الحشيمي يرحّب بإدراج مادة البيئة في المناهج التربوية: مشروع متقدّم لبناء جيل جديد

رحّب النائب بلال الحشيمي بمشروع “الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة” لإدراج مادة البيئة في المناهج التربوية.

اذ قام وفد من “الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة” ضم رئيسها دكتور فؤاد خوري، نائب الرئيس رياض ابو نبهان ومسؤول العلاقات العامة جورج حجيج، بزيارة عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي، في اطار جولته على المسؤولين، وبحث معه في مشروع الجمعية بإدراج تدريس مادة البيئة والحفاظ عليها في المناهج التربوية في لبنان.

وأبدى الحشيمي، بحسب بيان للجمعية، “كل ترحيب بمشروعها”، معتبراً إياه “مشروعاً متقدماً من أجل بناء جيل جديد من الشباب المثقف بيئيا”، وأكد للوفد أنه “سيعمل على دعم المشروع المقدم من الجمعية وطرحه على لجنة التربية النيابية لمناقشته لاتخاذ القرار المناسب”.