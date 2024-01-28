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الحشيمي يستبعد انتخاب رئيس: "الخماسية" لن تصل إلى نتيجة!

منذ 52 ثانية
بلال الحشيمي

بلال الحشيمي

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رأى النائب بلال الحشيمي أن “الجهود الأميركية تتركز حاليًا على تطبيق القرار 1701 أي في المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله”، معتبرًا أن “هذا يستدعي التفاوض مع إيران وليس مع حزب الله، لأنها القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تقول لحزب الله انسحب من هذه النقطة إلى تلك، وأميركا تعرف ذلك جيدًا”.

وأوضح الحشيمي، عبر “الأنباء” الالكترونية، أنه لهذا السبب يستبعد انتخاب رئيس للجمهورية.

واعتبر أنّ اللجنة الخماسية “لن تصل إلى نتيجة لأنها بدأت مساعيها لانتخاب الرئيس منذ شباط الماضي، أي منذ سنة، ولم يتغير شيء، لا بل فإن الأمور تزداد تعقيدًا”، متمنيًا من ناحيته انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وتسائل عن “مصير الأجوبة التي سُلمت إلى الموفد الفرنسي ردًا على أسئلته حول مواصفات الرئيس”.

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