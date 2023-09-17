الحشيمي: لا حل للأزمة الرئاسية إلا بالاعتماد على أنفسنا كنواب

أكد النائب بلال الحشيمي أن “لا حل للأزمة الرئاسية إلا بالسير وفق مقررات اللجنة الخماسية والاعتماد على أنفسنا كنواب في انتخاب الرئيس، فالحل يجب أن يكون لبنانياً مئة في المئة”.

وسأل: “لماذا لا نعمل لأنفسنا كما تفعل السعودية اليوم؟

وأضاف، “وهل من داع للعمل لمصلحة إيران والسلاح الإيراني ونعرض بلدنا للخطر في حين أن ايران لا يهمها إلا مصالحها وهي تتحدى العالم ولن تغير موقفها؟”.

وفي حديث لـ”الأنباء”، رأى الحشيمي أن “أي رئيس قد ينتخب ولا يلتزم بقرارات اللجنة الخماسية سيكون مصيره الفشل”.

وتوقّع أنّ “الاتفاق على شخصية مارونية لا تشكل استفزازاً لأحد، فالرئيس التوافقي لن يستطيع ان يشكل حكومة تنقذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار لأننا سنختلف على اسم رئيس الحكومة والوزراء والحقائب وعلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان وغيرهم، ويصبح كل استحقاق يتطلب حوارا، ومعنى ذلك أننا سنبقى في الدوامة ذاتها”.

ولفت إلى أنّ “الموقف السعودي يتمحور عند نقطة واحدة اذا لم ينتخب رئيس وتشكل حكومة تنهض بلبنان كما تريد السعودية فهي غير ملزمة بتوفير الدعم للبنان”.