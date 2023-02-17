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الحقل واعدٌ جدًا.. "صوت بيروت" واكب المسح البيئي في الرقعة 9

منذ ساعة واحدة
زيارة ميدانية لسفينة Janus في مرفأ بيروت

زيارة ميدانية لسفينة Janus في مرفأ بيروت

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واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” عملية المسح البيئي التي أجريت في الرقعة 9 تحضيرًا لعمليات التنقيب، حيث أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن المعلومات تُظهر أن الحقل واعد جدًا.

وقال فياض خلال زيارة ميدانية لسفينة Janus في مرفأ بيروت: “سنبدأ عملية التنقيب عن النفط في آخر الصيف”.

من جانبه، أوضح وزير البيئة ناصر ياسين، أن الوزارة تواكب مع وزارتي الطاقة والأشغال المسح البيئي الذي حصل، مشيرًا إلى أنها الخطوة التنفيذية الأولى للبدء بعمليات التنقيب.

كما لفت ياسين إلى أن هناك دراسة بيئية تُعد، والأهم هو الخطة التي يتم إعدادها لتخفيف المخاطر بأسرع وقت ممكن كي لا تتأخر عملية التنقيب والاستثمار.

بدوره، أبدى وزير الأشغال علي حمية الاستعداد لتيسير عمليات التنقيب.

وفي هذا السياق، أشارت معلومات للـmtv إلى أن شركة توتال أطلقت مناقصات عدّة وضعتها على الموقع الخاص للهيئة الوطنية للبترول، إعلاناً منها عن بدء العمل الفعلي في البلوك رقم 9.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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