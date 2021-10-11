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المحكمة العسكرية تعلن حكمها بحق 8 أشخاص متهمين بالعمالة بينهم "قُصّر"

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 7:34 مساءً
المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمها بحق مجموعة لبنانيين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي.

وجاء في متن القرار الآتي: “على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: جورج عبد الله أبو عيد، سيدي طانيوس أبو خير، سميرة حسين سليمان، سمية فارس جودية، ميراي جورج أبو عيد (قاصر)، الياس جورج أبو عيد (قاصر)، كريستيان جورج أبو عيد (قاصر) وباتريك جورج أبو عيد (قاصر) على التعامل مع العدو الإسرائيلي و الاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، وعلى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون إذن الحكومة اللبنانية.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما بحق الأول والثانية والثالثة والرابعة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم.

كما قضى الحكم بتجريم وإدانة الخامسة والسادس والسابعة والثامن وإحالة نسخة عن ملفاتهم على المرجع المختص للقصر”.

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