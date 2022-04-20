الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكم بالأشغال الشاقة على أجنبيَين ولبناني بتهمة التجسّس لإسرائيل

20 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 9:58 مساءً
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكما بالصورة الغيابية في حق كل من المتهمين: إيلونا.ج (جيورجية)، كوفان.ب (عراقي يحمل الجنسية السويدية)، ومحمد.ب (لبناني)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

ويقضي الحكم بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم سندا للمواد 335 و 201/459 و 278 و 281 من قانون العقوبات، والمادتين 5 و 6 من القانون 11/1958 و المادة 76 أسلحة وذخائر، و 63 و 49 و 205 من قانون العقوبات، لإقدامهم في صيدا، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تأليف عصابة تجسس إرهابية لمصلحة الموساد الإسرائيلي بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

بالاضافة الى محاولة قتل المدعو محمد. ح بواسطة تفجير إرهابي، والدخول الى أماكن محظورة بقصد الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على أمن الدولة، والإتصال والعمل لحساب عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بهذه الأعمال ونقل المتفجرات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

نيد برايس
كيف ردت الخارجية الأمريكية على تهديدات "نصر الله"؟
شعار وزارة العدل الأميركية
بالصور.. واشنطن تتهم 3 لبنانيين بتهريب وشحن أسلحة نارية
وليد جنبلاط
جنبلاط: يجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟