الحكومة الأميركية تخصص ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عياش... صدق بهاء الحريري وانتصرت العدالة

نشر برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للارهابي سليم عياش، وطلب في تغريدة مرفقة به ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار.

وقد جاء في التغريدة: تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ارهابي حزب الله سليم عياش لتورطه في عمليات تهدف الى إلحاق الأذى بأشخاص أمريكيين. راسلنا عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037

ومما جاء في الفيديو: تعرض الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى ١٠ ملايين دولار، لمعلومات عن موضع عياش او هويته. من المعروف ان عياش المجرم المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، متورط في جهود بالحاق الاذى بافراد الجيش الاميركي. وهو قائد بارز في وحدة الاغتيالات النابعة لحزب الله.

الخطوة الأميركية هذه تأتي بحسب مصدر مقرب من الشيخ بهاء الحريري تصديقاً لما سبق ان قاله وكرره الشيخ بهاء منذ اتهام عياش وصولاً إلى صدور الحكم بحقه، حيث طالب بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة إغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، الدولة اللبنانية بإعتقال عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة المزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا.

وأضاف المصدر أنّ بهاء الحريري سبق وأكد ان سليم عياش قيادي في حزب الله ولكن ليس وحده من اغتال رفيق الحريري، وبأن الموضوع لم يعد لعبة، والمحكمة لفتت إلى وجود أدلة غير مباشرة عن وجود عملية اغتيال سياسي، وطالب الاشقاء العرب والمجتمع الدولي، السعي لتنفيذ هذا القرار لتأخذ العدالة مجراها، فلا يجب أن تبقى الأمور متفلتة.

وبعد محاكمة دامت ستة أعوام، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الثلاثاء 18 آب ٢٠٢٠، حكمها بإدانة عياش، ونطق القاضي ديفيد ري بالحكم وجاء في القرار الاتهامي إدانة سليم جميل العياش بالقتل العمد وارتكاب عمل إرهابي عبر أداة متفجرة وقتل الرئيس الحريري و21 شخصًا عمدًا.

وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عياش مسؤول عسكري فى حزب الله، ومسؤول عن الخلية التى نفذت عملية اغتيال الرئيس الحريري، كما شارك شخصيًا فى تنفيذ العملية.

صدق بهاء الحريري، وانتصرت العدالة، عياش مطلوب توقيفه من أقوى دولة في العالم ليحاكم على جرائمه التي ارتكبها والتي لا تعد ولا تحصى.

انتباه! تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ارهابي #حزب_الله #سليم_عياش لتورطه في عمليات تهدف الى إلحاق الأذى بأشخاص أمريكيين. راسلنا عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037#Salim_Ayyash ⚖️💰

#سليم_ما_حد_منك_سليم#لبنان pic.twitter.com/uOCBDCVY1p — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) March 29, 2021